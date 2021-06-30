Подяка Зінченку: реабілітологи МанСіті допомагають Україні на Євро-2020
Джерело:ютуб-канал Бомбардир
Збірна України нервово, але таки крокує далі на Євро-2020. Фахівці Манчестер Сіті працюють із футболістами команди Андрія Шевченка.
Допомога від чемпіонів АПЛ
Збірна України 29 червня переграла Швецію та вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Виявляється, що наша команда серйозно підсилилась ще напередодні турніру.
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Штаб української збірної поповнили реабілітологи англійського Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко. Відомо, що таке підсилення відбулось завдяки лідеру "синьо-жовтих". Півзахисник порадив тренерському штабу зробити таке поповнення.
Фахівці допомагають у відновленні гравців. Як бачимо, що футболісти змогли витримати темп складного 120-хвилинного матчу проти шведів в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Свій наступний поєдинок команда Шевченка проведе 3 липня проти Англії. Зустріч відбудеться у Римі о 22:00.
- Команді точно не допоможе Артем Бєсєдін. Нападник отримав жахливу травму у матчі з шведами. У футболіста підозра на ушкодження хрестоподібних зв'язок.