Подяка Зінченку: реабілітологи МанСіті допомагають Україні на Євро-2020

Збірна України нервово, але таки крокує далі на Євро-2020. Фахівці Манчестер Сіті працюють із футболістами команди Андрія Шевченка.

Допомога від чемпіонів АПЛ

Збірна України 29 червня переграла Швецію та вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Виявляється, що наша команда серйозно підсилилась ще напередодні турніру.

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Штаб української збірної поповнили реабілітологи англійського Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко. Відомо, що таке підсилення відбулось завдяки лідеру "синьо-жовтих". Півзахисник порадив тренерському штабу зробити таке поповнення.

Фахівці допомагають у відновленні гравців. Як бачимо, що футболісти змогли витримати темп складного 120-хвилинного матчу проти шведів в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.