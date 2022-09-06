Шахтар забив четвертий гол: онлайн-трансляція матчу РБ Лейпциг – Шахтар в Лізі чемпіонів

Вже сьогодні, 6 вересня, Шахтар грає перший матч Ліги чемпіонів цього сезону. В Німеччині команда протистоїть РБ Лейпциг. Онлайн-трансляція матчу РБ Лейпциг – Шахтар доступна на сайті 24 каналу.

Для Шахтаря це буде перший міжнародний офіційний матч в цьому сезоні. Адже "гірники" напряму пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Першим суперником команди став РБ Лейпциг. Саме в Німеччині Шахтар і зіграє перший матч.

Хоч на гру відправилося 27 гравців, в заявку на матч потрапили лише 23.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Бондар, Степаненко, Матвієнко, Судаков, Бондаренко, Тейлор, Швед, Мудрик, Зубков

Трубін, Конопля, Бондар, Степаненко, Матвієнко, Судаков, Бондаренко, Тейлор, Швед, Мудрик, Зубков Стартовий склад РБ Лейпциг: Гулачі, Сімакан, Орбан, Діалло, Хальстенберг, Лаймер, Шлагер, Собослаї, Нкунку, Вернер, Андре Сілва

В старті Шахтаря лише один легіонер – Лукас Тейлор, який буде на правому фланзі захисту. Лассіна Траоре та Невен Джурасек цей матч розпочнуть в запасі.

Єдиним форвардом команди буде Зубков. Саме таку схему дає сайт УЄФА.

Цей матч Шахтар проведе у незвичній для себе формі – зеленій. Це нова виїздна форма, яку презентували в день матчу. Домашня форма збереже традиційні клубні кольори – оранжева футболка з двома вертикальними чорними смугами.Буде ще третій варіант – біло-сірий.

Текстова онлайн-трансляція матчу РБ Лейпциг – Шахтар

Команди вже у підтрибунному приміщені. І готуються до виходу на поле.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

1'. Матч розпочався. Шахтар розвів м'яч з центру поля.

3'. Перший удар в матчі. Вернер втік по лівому флангу та пробивав. Але удар не вдався.

4'. Шахтар заробив право на кутовий. Швед зумів пройти по правому флангу, але в штрафному Діалло вибив в нього м'яч.

6'. А от і кутовий для господарів поля. До цього вони чимало володіли м'ячем на половині поля "гірників".

8'. Мудрик "включився", коли вирішив на швидкості обійти декількох суперників. Але Шлагер бив його. Штрафний. Але без попередження для гравця "биків".

11'. Простріл з лівого флангу від Вернера. Трубін кинувся за м'ячем, але в останній момент вирішив не чіпати його. На щастя, на дальній штанзі був Конопля, який вибив м'яч на кутовий. Адже там вже був суперник, який міг замкнути простріл.

​12'. Перший удар в площину воріт Шахтаря. Вернер помітив партнера у штрафному. Це був Андре Сілва, який віддав пас в дотик на Нкунку. Футболіст пробив, але точно туди, де і був Трубін.

15'. ГООООООЛ!!!!! ГОООООООЛ!!!! Швед забиває гол!!!!

РБ Лейпциг отримав право на штрафний. Але навіс у штрафний ні до чого не призвів. М'яч підхопив Шлагер, і вирішив віддати назад на свого голкіпера. Швед же вирішив і далі пресингувати воротаря. Гулачі ж на своїй половині поля вирішив "показати техніку", але відпустив м'яч. Його підхопив Швед, який і пробив по воротах.

Шахтар виходить вперед.

Відео голу Шведа

19'. Господарі поля і далі більше контролюють м'яч. Шахтар більше часу проводить в захисті зі сподіванням на контратаки. Один раз це вже принесло результат.

24'. Суддя зупинив гру через фол Мудрика. Цим самим перервав можливу швидку атаку РБ Лейпциг.

28'. Гравці РБ Лейпциг доволі легко дійшли до штрафного Шахтаря. Але от в Хальстенберга не вийшло з навісом у штрафний.

34'. Поки Шахтар не може тримати м'яч на половині поля суперника. Команда більше часу проводить в захисті, а коли отримує м'яч – намагається втекти у швидку атаку. Але не завжди вдається доставити м'яч до гравців нападу.

42'. Гравці Шахтаря грають, фактично, за лінією м'яча. Пройти таку насичену оборону супернику поки не вдається. Правда і для футболістів української команди це теж дається важко. Адже доводиться просто виносити м'яч подалі, де його підбирають суперники. І все починається знову.

45'. Арбітр дав свисток на перерву. Вирішив нічого не компенсувати.

Статистика після першого тайму

Володіння: 60:40

Атаки: 26:2

Удари: 4:1

Паси: 327:190

46'. Другий тайм розпочинається із заміни в господарів – Раум вийшов замість Хальстенберга. У Шахтаря без змін після перерви.

48'. Штрафний для РБ Лейпцига. Раум навісив у штрафний, але Трубін кулаками вибив м'яч.

50'. Перша жовта картка в матчі – Конопля.

51'. Мудрик знову вирішив продертися через декілька суперників. Аж четвертий з них відібрав м'яч.

53'. Небезпечний штрафний у ворота Шахтаря. Собослаї пробив, але вище воріт.

54'. Небезпечний момент, який створив Раум. Він навісив, Лаймер головою "продовжив" політ м'яча на дальню штангу. А вже там Собослаї не дотягнувся до м'яча.

57'. Гол. РБ Лейпциг зрівнює рахунок. Сімакан пробив, опинившись сам у штрафному.

Відео голу Сімакана

58'. ГООООООЛ!!!! ГООООЛ!!!!! Швед оформлює дубль!

Мудрик на своєму флангу дійшов до штрафного, а після цього віддав пас на Шведа. Той вирішив пробити, рикошет – і м'яч влетів у кут воріт повз голкіпера.

61'. Трубін отримав жовту картку за затримку м'яча

62' По жовтій картці отримали Мудрик та Сімакан.

62'. Пертяк вийшов на поле, змінивши поки героя матчу Шведа. Також замість Бондаренка вийшов Джурасек.

63'. Петряк міг одразу і забивати. Але вирішив пробити з-за меж штрафного. Та значно вище воріт.

70'. ​Замість Зубкова виходить Траоре.

70'. В господарів одразу подвійна заміна. Хенріхс та Форсберга вийшли замість Шлягера та Вернера.

​73'. Шахтар отримав право на штрафний. Перший такий стандарт для "гірників". Але навіс у штрафний майданчик винесли.

74'. Ігор Йовічевич отримав жовту картку. Занадто активний тренер Шахтаря.

76'. ГООООООЛ!!!!!!! ГООООООООООЛ!!!! Шахтар забиває третій гол в матчі. Мудрик.

Швидка контратака, Судаков по флангу пробіг. По центру забігав Мудрик. Судаков віддав пас, і Мудрик пробив низом в кут воріт. Гулачі не врятував.

82'. ​Хайдара вийшов замість Лаймера.

85'. ГООООООЛ!!!!! Траоре забиває четвертий гол у ворота РБ Лейпциг

Конопля зробив закидання на Мудрика. А вже той прострелив на Траоре, який в дотик відправив м'яч у ворота.

86'. Кривцов вийшов замість Степаненка.

89'. Жовта картка для Джурасека.

90'. Арбітр додав чотири хвилини.

90+4'. Все, кінець матчу. Шахтар переміг!

Аудіотрансляція матчу РБ Лейпциг – Шахтар