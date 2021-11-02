РБ Лейпциг – ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 3 листопада, РБ Лейпциг зіграє із командою ПСЖ у 4-му турі Ліга чемпіонів УЄФА. Вболівальники в Україні мають змогу переглянути цю гру онлайн.

РБ Лейпциг – ПСЖ: де дивитися

Матч пройде на стадіоні "Ред Булл Арена Лейпциг". Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO. У прямому ефірі гру РБ Лейпциг – ПСЖ покаже телеканал "MEGOGO"

Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:45.

Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.