Без Яремчука та ще трьох гравців

Тренерський штаб визначився зі списком гравців, які можуть вийти на поле у поєдинку Ліги націй-2022/2023 проти Ірландії.

До теми Треба забувати та грати в футбол, – Петраков про готовність збірної до матчу проти Ірландії

Ще напередодні матчу головний тренер національної команди Олександр Петраков повідомив про проблеми зі здоров'ям у Георгія Бущана, Тараса Степаненка та Едуарда Соболя. Останній, попри хворобу, таки потрапив у заявку. У списку 23 футболісти.

Пресслужба УАФ виправила повідомлення щодо заявки збірної України на матч проти Ірландії в Лізі націй.

У першому варіанті зазначалося, що гру пропустить півзахисник Олександр Піхальонок. Пізніше стало відомо, що в заявку насправді не потрапив Андрій Ярмоленко, а от хавбек Дніпра-1 зможе допомогти команді сьогодні ввечері.

Офіційна заявка збірної України на матч:

Воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Едуард Соболь, Валерій Бондар, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Олександр Піхальонок, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;

Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан.

Зверніть увагу! Матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня. Початок зустрічі о 21:45.

Це перший поєдинок нашої збірної в Лізі націй-2022/2023, тоді як ірландці вже зіграли один тур і поступилися Вірменії (0:1).