"Це змова": Раян Гарсія емоційно відреагував на свої позитивні допінг-проби

У ніч з суботи на неділю, з 20 на 21 квітня, у Нью-Йорку відбувся бій між Девіном Хейні та Раяном Гарсією. Гарсія здолав Хейні трьома нокдаунами, однак не отримав титул через перевищення ліміту ваги на зважуванні.

Стало відомо, що Раян Гарсія провалив допінг-тест на остарін, який вважається забороненим препаратом. Він має 10 днів, щоб подати запит на перевірку його проби Б.

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Гарсія розповів про перевірку проби Б

Він зазначив, що подасть на її перевірку, але думає, що її зіпсують так само як пробу А.

Я не шахраював, це дано мені Богом. Звичайно, я подам запит на перевірку проби Б. Але хто скаже, що вони не зіпсують пробу Б, якщо вже зіпсували пробу А? Зрештою, це змова,

– розповів Гарсія.

Також боксер заявив, що ніколи б житті не приймав заборонені препарати, його просто хочуть позбавити перемоги.

Вони намагаються відібрати в мене перемогу, це якась маячня. Проведіть свою перевірку. Це диявол, сто відсотків. Я б ніколи в житті не став приймати стероїди. Вони бачать мексиканця на вершині і хочуть скинути його. Продовжуйте молитися за мене, тому що це тільки перша атака,

– додав Раян Гарсія.

Девін Хейні вимагає вимагатиме, щоб бій визнали таким, що не відбувся. Він також відмовляється від можливих поєдинків у майбутньому з Гарсією.

Нагадаємо. що Раян Гарсія не втрачав можливості потрапити у скандали перед боєм з Хейні. На зважування Гарсія прийшов з пляшкою пива і не дочекавшись суперника став на ваги. Також під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію порноактрисі Саванні Бонд.