Ви самі з глузду з'їхали, – Гарсія прокоментував свою перемогу і заявив про можливий реванш

У ніч з суботи на неділю, з 20 на 21 квітня, у Брукліні відбувся бій між Девіном Хейні та Раяном Гарсією. Хейні захищав титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі.

Гарсія переміг Хейні трьома нокдаунами. Для Девіна Хейні ця поразка стала першою у професійній кар'єрі.

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Раян Гарсія емоційно відреагував на перемогу

В першу чергу Гарсія подякував Богу за перемогу і заявив, що всі, хто вважав його божевільним – самі є такими.

Все завдяки Господу! Дякую, Боже, я не зміг би це зробити без твоєї допомоги! Я так тебе люблю! Камон, хлопці, ви справді думали, що я здурів? Та ви самі з глузду з'їхали!

– зазначив боксер.

Зокрема Раян додав, що його лівий хук благословенний Господом, оскільки варто йому влучити, як суперник падає або в нокдаун, або в нокаут. Також Гарсія дуже емоційно відреагував на хейт і зазначив, що він поставив на кон свою репутацію, а тепер всі крім нього мовчать.

Я знав, що після цього (лівого хука в першому раунді – 24 канал) все під його контролем, ви знаєте, важко відновитися після таких великих ударів. Можливо, я підійшов до бою не в найкращій формі, але зрештою зробив свою роботу. У мене СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю – 24 канал), тому я іноді починаю робити випадкові речі,

– розповів Раян Гарсія.

Переможець хоче реваншу

Гарсія зазначив, що до цього бився з Хейні 6 разів, тому знав, на що він здатен.

Я люблю Нью-Йорк, я хочу сюди повернутись! Давайте зробимо реванш,

– додав переможець.

Раян Гарсія не отримав титул та пояс чемпіона WBC, оскільки його вага на зважуванні перевищила ліміт на 1,45 кг. Зокрема через це боксер втратив частину гонорару.

Цікаво, що на зважування Гарсія прийшов з пляшкою пива і не дочекавшись суперника став на ваги. Відомі боксери дуже різко відреагували на таку поведінку.