Расселл став пілотом Mercedes, він замінить Боттаса

Команда Mercedes швидко знайшла заміну Валттері Боттасу, який з наступного сезону перейде в Alfa Romeo. Напарником Льюїса Хемілтона стане Джордж Расселл.

У Mercedes сталася критична ситуація з другим пілотом на наступний сезон. Боттас був незадоволений своїм становищем, і вирішив покинути команду в кінці сезону. Замість нього команда підписала Джорджа Расселла. На скільки розрахована угода – поки невідомо.

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Расселлу – 23 роки. В Формулі-1 він дебютував у 2019 році. Виступає за команду Williams. До цього він успішно виступав у молодших серіях, ставши переможцем Формули-3 та Формули-2.

У першому сезоні в Формулі-1 йому не вдалося набрати жодного очка.

Расселл вже має доступ виступів за Mercedes. У 2020 році він замінив Хемілтона на гран-прі Сахіра. На новому боліді він зумів завоювати друге місце в кваліфікації. І був серед претендентів на перемогу. Але через помилку фінішував лише дев'ятим, набравши свої перші очки в Формулі-1.

У сезоні 2021 Расселл зумів вперше фінішувати на подіумі. Це сталося на гран-прі Бельгії. Гонщик показав другий час у кваліфікації. Зважаючи, що сама гонка на гран-прі Бельгії була скороченою через зливу (пілоти проїхали три кола за автомобілем безпеки), то гонщики фінішували на тих позиціях, на яких і стартували, але отримали за гонку лише половину очок. Відтак Расселл фінішував другим, здобувши 9 очок замість 18.

Хоча перші очки в цьому сезоні Раселл заробив на гран-прі Угорщини, де він фінішував на 8 місці.