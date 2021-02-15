Расизм на матчі Зоря – Десна: луганський клуб вимагає вибачень, але не наполягає на покаранні

Луганська Зоря звернулася з листом у комітет Української асоціації футболу (УАФ) з етики та чесної гри щодо расизму в матчі з Десною 13 лютого.

У листі Зоря написала, що фраза "Виродків понабирали, бл**ь, чорнож**их" звучала з боку лави запасних чернігівської Десни.

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Зоря не має мети покарати Десну

Луганський клуб переконує, що вислів порушує пункти кодексу етики і чесної гри УАФ, які стосуються заборони дискримінації.

Зоря вважає, що цей вислів є образливим, ображає честь луганської команди, явно расистським,

– мовиться у листі.

У листі сказано, що Зоря не має мети покарати Десну. Водночас там йдеться, що керівництво Десни "має самостійно встановити особу винного, провести заходи щодо запобігання у майбутньому расистських висловлювань чи дій з боку своїх представників".

Також йдеться про те, що Десна повинна принести гравцям Зорі і клубу вибачення.

"Зоря просить комітет з етики та чесної гри розглянути це повідомлення, встановити конкретних співробітників Десни, які допустили расистські висловлювання, і вжити заходів щодо вимог кодексу етики і чесної гри УАФ і дисциплінарних правил УАФ", – сказано у листі Зорі.

Скандальний інцидент потрапив у рапорт

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги (УПЛ) Євген Дикий у коментарі Tribuna.com заявив, що делегат матчу Олег Базай зазначив епізод у рапорті матчу.

"Делегат матчу зазначив цей епізод у своєму рапорті. Зараз документи і вся інформація будуть передані у КДК УАФ, і вже це питання буде розглядати цей комітет", – заявив Дикий.

Дикий сказав, що в рапорті немає інформації про автора слів.