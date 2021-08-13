Трагічно помер відомий ексфутболіст Франк Бер'є

Колишній французький футболіст Франк Бер'є раптово помер. Ексгравець бельгійського Стандарда пішов з життя 12 серпня.

У футболіста стався серцевий напад

Ексгравець бельгійських клубів Стандард, Зюлте-Варегем, Мехелен та Остенд помер у віці 37 років.

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У колишнього півзахисника стався серцевий напад під час занять спортом. Футбольний клуб Остенде висловив співчуття близьким Бер'є.

Що відомо про Бер'є