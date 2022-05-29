Рано чи пізно війна закінчиться, але футбол має продовжуватися, – Луческу

Через повномасштабну російсько-українську війну нинішній сезон УПЛ достроково закінчили. Команди залишились на місцях, які посіли після першого кола.

Луческу: Футбол під час пандемії дуже допоміг

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу виступив за продовження футболу в Україні. Він вірить, що гра улюблених команд подарує українцям надію.

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Складний момент, але ми повинні зробити все, щоб дати надію. Футбол під час пандемії дуже допоміг. Зараз війна...Рано чи пізно вона закінчиться. Але футбол має продовжуватися, для людей, для гравців, для всіх. Футбол не може бути просто тренуванням,

– сказав Луческу.

27 травня керівництво української Прем'єр-ліги та представники клубів провели зібрання щодо проведення сезону-2022/2023.

Головний висновок цього зібрання – футболу під час війни в Україні бути. остаточне рішення щодо нового сезону чемпіонату України буде прийняте згодом.

Наступний сезон УПЛ може відбутися в Україні

Про те, що наступний сезон УПЛ, найімовірніше, відбудеться в Україні, розповів журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

За його словами, розглядають два варіанти проведення чемпіонату:

грати лише в Києві, тому що столиця краще за інші міста захищена від ракетних ударів. Матчі готові прийняти наступні стадіони: НСК "Олімпійський", Динамо імені Лобановського, "Оболонь-Арена", імені Баннікова, а також арени Лівого Берега та Колоса.

грати лише на заході України. Там стадіонів, які відповідають нормам, ще більше: 3 у Львові, 2 в Ужгороді, по одному в Тернополі та Чернівцях. Можливо, і Луцьк буде готовий до таких матчів.

Він запевнив, що це розпорядження президента України Володимира Зеленського, який не збирається робити винятків щодо виїзду за кордон.

Старт чемпіонату орієнтовно відбудеться у серпні. Якщо відпрацюють механізм і матимуть час для повноцінних зборів – в кінці липня.

Турнір відбуватиметься без вболівальників.