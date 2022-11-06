Дубль за 3 хвилини: українець Кочергін феєрить у Польщі – неймовірне відео голів

Ракув 5 листопада приймав плоцьку Віслу у польській Екстраклясі. Наприкінці поєдинку феєрити на футбольному полі взявся українець Владислав Кочергін.

Феєрив у цьому матчі не лише Владислав Кочергін. Покером відзначився Владислав Гутковський. Чотири м'ячі влетіли від нападника Ракува, повідомляє 24 канал.

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Божевільна кінцівка матчу

На 88-й хвилині за справу взявся український півзахисник. Владиславу легко дали пройти у штрафний господарів, Кочергін протягнув туди м'яч та пробив повз голкіпера.

Вже на першій компенсованій до матчу хвилині Кочергін забив вдруге. Ракув завдяки дальньому закиданню стрімко вибіг у контратаку. Українець підхопив передачу, майстерно обіграв опікуна та знову став переможцем у дуелі з воротарем.

Кочергін поставив крапку у поєдинку – 7:1, нищівна поразка плоцької Вісли.

Ракув – Вісла: відеоогляд матчу (голи Кочергіна з 4:44)

Ракув зміцнив своє лідерство. Клуб Кочергіна з 38 очками посідає перше місце у турнірній таблиці польської Екстракляси. Найближчий суперник, яким йде Легія, відстає на 7 балів.

Плоцька Вісла з 25 пунктами йде сьомою.

Для Кочергіна це був 6-й та 7-й гол у сезоні-2022/2023. Владислав за 24 зустрічі забив 7 м'ячів та відзначився одним асистом. Український опорник виступає за Ракув із березня 2022-го, підписавши контракт до кінця червня 2025 року.