Після філігранної передачі: Кочергін забив гол за Ракув у Лізі конференцій – результативне відео

Польський Ракув 21 липня зіграв перший матч кваліфікації Ліги конференцій проти Астани. Господарі поля розтрощили суперника з Казахстану.

Дебютний гол за поляків

Вже у першому таймі Ракув довів рахунок до комфортного 2:0. Після відпочинку у ворота казахстанського суперника залетіло ще три голи. Один із м'ячів у свій актив записав український хавбек Владислав Кочергін, пише 24 канал.

Дивіться також Божевільна гармата Челядіна, яка принесла Ворсклі перемогу над АІКом: фантастичне відео

Кочергін з'явився на полі по перерві, замінивши Бен Ледермана. Вже на 76-й хвилині українець відзначився голом. Владислав відгукнувся на класне закидання від партнера по команді та другим дотиком спрямував м'яч у ворота Астани.

Кочергін зробив рахунок зустрічі 4:0 на користь Ракува.

Владислав Кочергін виступає за польський Ракув із кінця березня 2022 року. Футболіст перейшов із Зорі на правах вільного агента. За клуб провів три матчі, у яких забив один гол.

Вже у компенсований до матчу час м'яч ще раз побував у сітці воріт гостей. Фран Тудор реалізував пенальті.

У підсумку – 5:0, розгромна перемога польського клубу. Цікаво, що з 21-ї хвилини Ракув грав у меншості. Але склади зрівнялись після вилучення гравця Астани Аслана Дарабаєва на 62-й хвилині поєдинку.

. Матч-відповідь Астана – Ракув відбудеться 28 липня.

Відео голу Кочергіна за Ракув