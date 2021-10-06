Ракіцький зіграв за дубль, а потім роздав 5 тисяч доларів, – Андрій Тотовицький

Півзахисник Десни Андрій Тотовицький розповів історію про Ярослава Ракіцького, як він провів кілька матчів за Шахтар U-21.

Після матчу із Зорею U-21 Ракіцький преміював партнерів по команді за хорошу гру.

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"Пам'ятаю, коли я був у дублі Шахтаря, Ярік Ракіцький за нас пару матчів зіграв. Ми грали з Зорею, вони в тому році якраз чемпіонами стали. Ми дуже добре грали, володіння 80 на 20, купу моментів не забили. Ракыцький за нас тоді грав. Я жив з Кулачем на квартирі. Після гри засмучені. Дзвонить Ракыцький: "Привіт, що робите? Приїжджайте в кафе, я з дружиною, повечеряємо разом". Ми приїхали, повечеряли. Він запитує: "Скільки у вас преміальні за гру?" Тоді, здається, 600 на виїзді і 400 доларів вдома були преміальні.

Він дістає пачку грошей і каже: "Вас 18 осіб, роздасте тим, хто в складі по 400, хто на заміні – по 200". Каже: "Я сьогодні грав, кайфанув від гри". Там було більше п'яти тисяч доларів. Нам ніяково стало брати гроші. Він каже: "Пацани, я від себе, від чистого серця".

Була його дружина – Оля. Вона каже: "Якщо Ярік дає, значить це не просто так. Візьміть і роздайте гроші команді". Ми з Кулачем наступного дня роздали всім.

Ярік класний пацан. Він ще бутси завозив. У нього, по-моєму, контракт c Nike був. Він привіз 15 пар, пацани розібрали", – розповів Тотовицький.

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