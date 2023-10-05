Не без допомоги суперника: Ракіцький переплюнув національний рекорд Шевченка у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар створив справжнє диво у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. "Гірники" не лише змогли відігратись із 2:0, а й вирвати перемогу в Антверпена.

"Гірники" провалили перший тайм, який закінчився перемогою бельгійців 2:0. У другій частині гри донеччани тричі засмутили голкіпера Антверпена, в одному моменті із яких забив центрбек Ярослав Ракіцький, пише 24 Канал.

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Історичний гол для досвідченого захисника

Хоча перед цим саме Ярослав, який грубо помилився біля власних воріт, допоміг Антверпену швидко повести у рахунку 1:0. Вже на 3-й хвилині матчу м'яч вперше побував у володіннях Різника. Навіть такі досвідчені захисники припускаються помилок.

У другому таймі Ракіцький реабілітувався в очах прихильників "гірників". Ярослав взявся виконувати штрафний удар та пробив низом, перехитривши усіх. Щоправда, м'яч на шляху до воріт знайшов ногу Баліквіша, після рикошету якого круглий залетів у сітку воріт Антверпена. Цей рикошет дезорієнтував голкіпера, який був дуже злим на дії своїх партнерів по команді у цьому епізоді.

Завдяки цьому голу Ракіцький увійшов в історію Ліги чемпіонів, ставши найбільш віковим українським футболістом, який відзначився голом у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. На цей момент захиснику виповнилось 34 роки. Ярославу вдалось випередити навіть володаря "Золотого м'яча" Андрія Шевченка, який забивав у віці 33-х років.

Відзначимо, що гол Ракіцького зрівняв цифри на табло 2:2. Для Ярослава цей гол став першим у 6-ти зіграних матчах сезону-2023/2024.

Як забивав Ракіцький: дивіться відео

Ракіцький повернувся у Шахтар 16 січня 2023 року. Від того моменту встиг вже зіграти за "гірників" 20 поєдинків (3 голи та стільки ж асистів). Контракт захисника з донецьким клубом розрахований до кінця червня 2024-го.