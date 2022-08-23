Ракіцький мало не зламав ногу футболісту Фенербахче: жорстке відео

Адана Демірспор 22 серпня зіграв на виїзді проти Фенербахче у 3-му турі турецької Суперліги. Гості догравали поєдинок у меншості.

Ракіцький у своєму стилі

Ярослав Ракіцький провів на футбольному полі 82 хвилини. Після чого український захисник був змушений завчасно закінчити для себе гру. Футболіст Адана Демірспора грубо зіграв у підкаті проти суперника та був вилучений з поля, пише 24 канал.

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Спершу головний арбітр показав жовту картку, але після відеоповтору змінив своє рішення. Ракіцький побачив перед собою пряму червону картку. Ярослав змусив свою команду, яка і так поступалась, грати у меншості.

Українець з іронічною посмішкою на обличчі не зрозумів такого жорсткого рішення рефері та попрямував у підтрибунне приміщення.

Грубий підкат від Ракіцького: дивіться відео

Вилучення скористався Фенербахче. Одразу на наступній хвилині господарі збільшили перевагу у рахунку до 4:2. Голом відзначився Езджан Аліоскі.

Фенербахче здобуло впевнену домашню перемогу над клубом Ракіцького з рахунком 4:2. Колишній суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів лідирує у турецькій Суперлізі. Після трьох турів Фенербахче здобуло 7 очок.

Адана Демірспор із 6 пунктами йде шостим.

За нову команду Ракіцький відіграв в усіх трьох турах. Вже встиг запам'ятатись двома жовтими та однією червоною картками. Загалом провів на полі 262 хвилини.