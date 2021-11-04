Ракіцький більше не потрібний чемпіону Росії: футболіст готовий повернутися в Україну

Український центральний захисник Ярослав Ракіцький, якого критикують за гру в російському Зеніті під час війни на Донбасі, може цього літа змінити клубну прописку.

Про можливий відхід Ракіцького із Зеніту повідомив агент 32-річного футболіста Вадим Шаблій.

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"Звичайно, Ярослав чекає пропозиції від Зеніту, йому все подобається в клубі. Пропозиції про продовження контракту на даний момент немає. Ми намагатимемося страхувати футболіста і шукати варіанти для нього. До Ракіцького зараз багато інтересу, він добре виглядає. Ярослав чекає розмови про своє майбутнє у Зеніті.

Чи розглядатиме Ракіцький пропозиції з України? Не можу так відповісти, але, звичайно, обговорюватиметься все", – заявив Шаблій.

Що відомо про Ракіцького зараз