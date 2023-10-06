Ми, українці, втомились помирати, – Кличко звернувся до країн, яким набридла війна в Україні

У четвер, 5 жовтня, мешканці Харківщини пережили черговий ворожий обстріл, який забрав життя не одного десятка українців. Росія вдарила по кафе та магазину у маленькому селі Гроза Куп'янського району.

Внаслідок ворожого удару ракетою "Іскандер" загинув 51 селянин серед яких і 6-річний хлопчик. Ще 6 місцевих мешканців перебувають у важкому стані в лікарні. Це черговий терористичний злочин росіян, за які вони повинні бути серйозно покарані.

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Кличко: Допоможіть нам захистити себе ЗАРАЗ від цієї варварської російської агресії

Український спорт не залишився осторонь нової жахливої біди українців. Серед них й колишній боксер Володимир Кличко, який займається перемовинами із міжнародними партнерами, зокрема у Німеччині.

Легендарний боксер звернувся до тих, хто вже втомився від війни в Україні.

Ви втомилися від війни? Ми, українці, втомилися вмирати. 50 із нас щойно (5 жовтня – 24 Канал) було вбито в селі під Куп'янськом. Допоможіть нам захистити себе ЗАРАЗ від цієї варварської російської агресії. Завтра буде занадто пізно,

– написав Володимир.

Ще раніше молодший із братів Кличків закликав світ не зупинятись у допомозі для України. У серпні Володимир Кличко їздив на фронт, аби передати наших захисникам унікальне спорядження, яке допоможе їм наближати перемогу України у війні проти Росії.

Відео, на якому зібрані телефони загиблих у Куп'янському районі, один із яких розривався від дзвінків рідних, доводить до сліз… Власник цього кнопкового телефону більше ніколи не натисне на кнопку "Відповісти".

Вже вранці 6 жовтня Росія знову вдарила по Харкову, але тепер вже по центру міста. У місті було чутно вибухи, попри те, що повітряної тривоги не було. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, загинув 10-річний хлопчик, також у поліції повідомили, що знайшли тіло ще однієї людини. Ще майже два десятки отримали травми.