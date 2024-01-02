Ми давно забули про нормальне життя, – Бех-Романчук про ракетний удар по Києву
2 січня 2024, 14:11Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Російські війська 2 січня завдали ракетного удару по Києву та Харкову. Армія Росії випустила по Україні понад 70 цілей.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відреагувала на ракетні обстріли України військами Росії. Вона написала пост в інстаграмі, який згодом з'явився в її чоловіка Михайла Романчука.
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Титуловане подружжя про ракетні удари Росії
"Ми давно забули про нормальне життя. Саме так виглядає новий 2024 в Україні, сповнений болю, страху, переживань.
Вся Україна у вогні! Всі міста атакує ворог, вдень і вночі. Боляче", – написала Бех-Романчук.
Реакція Бех-Романчук на обстріл Києва: дивіться відео, де видно наслідки удару
Що відомо про атаку Росії 2 січня: головне
- Російські війська запустили по Україні вночі 35 ударних безпілотників. Сили ППО знищили всі дрони.
- Зранку Росія атакувала Київ та Харків ракетами та випустила по Україні понад 70 цілей. Сили ППО збили десять з десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три із трьох крилатих ракет "Калібр".
- Головними цілями для Росії стали об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти.
- У Солом'янському районі столиці росіяни влучили у багатоповерхівку. Наразі відомо про двох загиблих, 49 людей отримали поранення.
- У Харкові 47 людей отримали поранення, одна людина загинула. Кількість постраждали в обох містах може збільшитися.