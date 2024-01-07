Рафаель Надаль пропустить Australian Open: легенда тенісу повідомив причину
Джерело:Рафаель Надаль
Один з найкращих тенісистів світу Рафаель Надаль знявся з розіграшу Відкритого чемпіонату Австралії. 37-річному тенісисту досі дошкуляють травми.
"Король ґрунту" Рафаель Надаль має проблеми зі здоров'ям. Це змусило легендарного іспанця відмовитися від участі в Australian Open-2024.
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Дві новини від Надаля
Дворазовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу змушений зробити паузу, щоб пройти курс лікування. Втім, Рафа сподівається повернутися на корт та зіграти на найвищому рівні.
"Я дуже багато працював протягом року для цього повернення, і, як я завжди говорив, моя мета – бути на своєму найкращому рівні через 3 місяці.
Попри те, що для мене це сумна новина, що я не зможу зіграти перед приголомшливою мельбурнською публікою, це не дуже погана новина, і ми всі зберігаємо позитивний настрій на сезон.
Я дуже хотів зіграти тут, в Австралії, і у мене був шанс провести кілька матчів, які зробили мене дуже щасливим і позитивним.
Дякую всім за підтримку і до швидкої зустрічі!", – повідомив Надаль.
Травми не відпускають Надаля
- Нагадаємо, що Рафаель Надаль пропустив практично весь 2023 рік.
- Іспанець встиг виступити на Australian Open-2023, де поступився в другому раунді американцю Маккензі Макдональду.
- Титулованого тенісиста турбували болі у лівому стегні. Через цю травму він пропустив 11 місяців.
- Раніше Надаль повідомив, що 2024 рік стане останнім у його професійній кар'єрі.