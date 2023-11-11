Ним цікавились в Україні: топ-бомбардир чемпіонату Албанії помер під час матчу – моторошне відео

Нападник Егнатії Рафаель Двамена не пережив зупинку серця під час гри із Партізані. Ганець помер на шляху до шпиталю...

В чемпіонаті Албанії стався трагічнй випадок під час матчу 13 туру. В очній дуелі зішлись між собою двоє лідерів, які ще й мали порівну очок – Егнатія приймала Партізані, пише 24 канал.

До теми Помер після падіння в будинку пристарілих: трагічні подробиці смерті Боббі Чарльтона

Гру було зупинено на 25 хвилині за рахунку 1:1. У форварда господарів Рафаеля Двамена зупинилось серце, через що він впав на газон без свідомості.

Гравці намагались надати ганцю першу допомогу, швидка також оперативно прибула на поле. Втім врятувати життя 28-річному нападнику не вдалось, він помер шляхом до лікарні.

Відео інциденту із Двамена:

Через смерть футболіста чемпіонат Албанії тимчасово призупинений. Цього сезону гравець Егнатії був найкращим бомбардиром турніру, забивши 11 голів у 11-ти зустрічах.

Читайте також Нічого святого: фанати глузували з померлого від раку 6-річного уболівальника – фото

Варто відзначити, що це не перший серцевий напад Двамена в кар'єрі. У 2021 році футболіст пережив зупинку серця під час матчу Кубка Австрії між його командою Лінцем та Хартбергом. Тоді ганця вдалось врятувати.

Кар'єра Рафаеля Двамена