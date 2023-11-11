Ним цікавились в Україні: топ-бомбардир чемпіонату Албанії помер під час матчу – моторошне відео
Нападник Егнатії Рафаель Двамена не пережив зупинку серця під час гри із Партізані. Ганець помер на шляху до шпиталю...
В чемпіонаті Албанії стався трагічнй випадок під час матчу 13 туру. В очній дуелі зішлись між собою двоє лідерів, які ще й мали порівну очок – Егнатія приймала Партізані, пише 24 канал.
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Гру було зупинено на 25 хвилині за рахунку 1:1. У форварда господарів Рафаеля Двамена зупинилось серце, через що він впав на газон без свідомості.
Гравці намагались надати ганцю першу допомогу, швидка також оперативно прибула на поле. Втім врятувати життя 28-річному нападнику не вдалось, він помер шляхом до лікарні.
Відео інциденту із Двамена:
Через смерть футболіста чемпіонат Албанії тимчасово призупинений. Цього сезону гравець Егнатії був найкращим бомбардиром турніру, забивши 11 голів у 11-ти зустрічах.
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Варто відзначити, що це не перший серцевий напад Двамена в кар'єрі. У 2021 році футболіст пережив зупинку серця під час матчу Кубка Австрії між його командою Лінцем та Хартбергом. Тоді ганця вдалось врятувати.
Кар'єра Рафаеля Двамена
- Футболіст народився у 1995 році та виховувався у академії Ред Булл Зальцбург
- За "биків" Рафаель не зіграв жодного матчу, після чого пограв за Ліферінг, Аустрію Лустенау, Цюрих, Леванте, Сарагосу, Вейле та Лінц
- Раніше ЗМІ приписували інтерес до Двмаена з боку Шахтаря
- Влітку 2022-го він навіть був на перегляді у Зорі, але луганці відмовились від нього
- Також на рахунку ганця 9 матчів за національну збірну та два голи