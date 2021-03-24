Радість, шок та здивування: як перші переможці промо-заходу від Favbet дізналися про виграш авто

Favbet проводить промо-захід, де учасники можуть виграти автомобілі Ford Ecosport чи Jaguar XE. Перші переможці промо-заходу "Викради тачку у Favbet" дізналися про свою перемогу з уст амбасадора компанії В’ячеслава Шевчука.

У Favbet вирішили заохотити своїх гравців, розігравши в промо-заході "Викради тачку у Favbet" аж 21 автомобіль. І перші переможці вже отримали свої подарунки.

Маркетинговий захід " Викради тачку у Favbet " проходить у три етапи по 6 тижнів. Протягом яких буде подаровано 6 автомобілів Ford Ecosport та 1 Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Захід “Викради тачку у Favbet” триватиме до липня 2021 року.

"Наша надійність та довіра гравців – синергія, на якій тримається бізнес. У суспільстві існує думка, що всі розіграші підлаштовані, а перемагають в них виключно підставні особи. Боротися з цим стереотипом ми вирішили на прикладі переможців промо-заходу – реальних людей з різних куточків України", – пояснили у компанії.

І щоб посилити відчуття перемоги, для цього запросили бренд-амбасадора, багаторазового чемпіона України та колишнього гравця збірної В'ячеслава Шевчука. Саме йому довірили місію зателефонувати щасливцям, щоб привітати їх з перемогою. Тож для декого приємною несподіванкою була не лише перемога у промо-заході Favbet, але й можливість поспілкуватися з Шевчуком.

Радість та шок переможців важко передати словами. Тому краще це почути та побачити самим.

Першими переможцями стали: Володимир з Харкова, який фанатіє за англійський футбол та чекає відродження легендарного Металіста. Вболівальник Динамо з Одещини Володимир та Назар з Тернопільщини, який зрадів, почувши голос Шевчука, оскільки давно вболіває за Шахтар.