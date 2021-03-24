Favbet проводит промо-мероприятие, где участники могут выиграть автомобили Ford Ecosport или Jaguar XE. Первые победители промо-мероприятия "Укради тачку у Favbet" узнали о своей победе из уст амбассадора компании Вячеслава Шевчука.

В Favbet решили поощрить своих игроков, разыграв в промо-мероприятии "Укради тачку у Favbet" аж 21 автомобиль. И первые победители уже получили свои подарки.

Маркетинговое мероприятие "Укради тачку у Favbet" проходит в три этапа по 6 недель. В течение которых будет подарено 6 автомобилей Ford Ecosport и 1 Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Мероприятие "Укради тачку у Favbet" продлится до июля 2021 года.

"Наша надежность и доверие игроков – синергия, на которой держится бизнес. В обществе бытует мнение, что все розыгрыши подстроены, а побеждают в них исключительно подставные лица. Бороться с этим стереотипом мы решили на примере победителей промо-мероприятия – реальных людей из разных уголков Украины", – пояснили в компании.

И чтобы усилить ощущение победы, для этого пригласили бренд-амбассадора, многократного чемпиона Украины и бывшего игрока сборной Вячеслава Шевчука. Именно ему доверили миссию позвонить счастливцам, чтобы поздравить их с победой. Поэтому для некоторых приятной неожиданностью была не только победа в промо-мероприятии Favbet, но и возможность пообщаться с Шевчуком.

Радость и шок победителей трудно передать словами. Поэтому лучше это услышать и увидеть самим.

Первыми победителями стали: Владимир из Харькова, фанат английского футбола, который ждет возрождения легендарного Металлиста. Болельщик Динамо из Одесской области Владимир и Назар из Тернопольской области, который обрадовался, услышав голос Шевчука, поскольку давно болеет за Шахтер.