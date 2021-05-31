Пятов визначився з клубом, в якому виступатиме наступного сезону

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов визначився з командою, за яку виступатиме в наступному сезоні. Це і далі буде Шахтар.

Влітку 2021 року в Пятова закінчувався контракт із Шахтарем. І голкіпер роздумував над тим, чи продовжувати угоду з клубом. Адже в цьому сезоні він втратив місце основного воротаря в команді, програвши конкуренцію за місце в старті Анатолію Трубіну.

Оце так Пятов не зіграв в останньому матчі Шахтаря через інцидент з холодильником

Та вже з Пятов вирішив залишитися в Шахтарі. І підписав з клубом нову угоду на два роки – до кінця сезону-2022/2023.

Варто відзначити, що Андрій Пятов в Шахтарі: