П'ять українських тенісисток боротимуться за місце в основі US Open

Відразу декілька тенісисток спробують нав'язати боротьбу за основну сітку US Open. П'ять українок виступатимуть у кваліфікації американського турніру.

Українські тенісистки у кваліфікації

Організатори Відкритого чемпіонату США (US Open) з тенісу опублікували списки учасниць кваліфікації. Серед них аж п'ять українок.

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Кваліфікація відбуватиметься 24 – 27 серпня. Тенісистки з України спробують приєднатись до інших землячок в основі турніру. В основну сітку вже потрапили чотири наші спортсменки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

З найкращим настроєм на американський турнір летить перша ракетка України. Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.

Поєдинки основної сітки почнуться з 30 серпня. US Open – Відкритий чемпіонат США, є четвертим і завершальним тенісним турніром серії Гренд Слем.