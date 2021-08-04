П'ять українських тенісисток боротимуться за місце в основі US Open
4 серпня 2021 , 13:12Читать новость на русском
Джерело:US Open
Відразу декілька тенісисток спробують нав'язати боротьбу за основну сітку US Open. П'ять українок виступатимуть у кваліфікації американського турніру.
Українські тенісистки у кваліфікації
Організатори Відкритого чемпіонату США (US Open) з тенісу опублікували списки учасниць кваліфікації. Серед них аж п'ять українок.
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- Катерина Козлова
- Катаріна Завацька
- Катерина Бондаренко
- Леся Цуренко
- Дар'я Снігур
Кваліфікація відбуватиметься 24 – 27 серпня. Тенісистки з України спробують приєднатись до інших землячок в основі турніру. В основну сітку вже потрапили чотири наші спортсменки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.Поєдинки основної сітки почнуться з 30 серпня. US Open – Відкритий чемпіонат США, є четвертим і завершальним тенісним турніром серії Гренд Слем.
- З найкращим настроєм на американський турнір летить перша ракетка України. Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.