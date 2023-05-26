Баскетбольний клуб із Росії готовий перейменуватись заради спонсорства з "Вагнером" Пригожина

Російський спорт вже повністю з'їхав з глузду. Баскетбольний клуб Платов хоче домовитись про спонсорство із незаконним збройним формуванням ПВК "Вагнер".

Жіночий баскетбольний клуб із Росії хоче існувати за рахунок міжнародної злочинної терористичної організації, якою керує Євгеній Пригожин. Однак у пресслужбі "Вагнера" повідомили, що наразі не отримували жодних листів та звернень від баскетбольної команди, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Російський спорт став божевіллям

Натомість у "Вагнері" заявили, що не мають змоги спонсорувати спорт, адже мають багато інших проблем. Дійсно, чому у Вагнера", який терпить тисячі втрат особового складу в українському Бахмуті, з'явились проблеми?

Однак директор клубу та представник ПВК "Вагнер" Валентин Макогонов розповів, що отримав пропозицію стати президентом клубу Платов. У такому випадку клуб змінить свою назву та візьму назву злочинного угрупування – Вагнер.

Макогонов заявив, що вже відправив лист Пригожину щодо такої співпраці. Наразі представник ПВК "Вагнер" не може дати остаточної відповіді на можливі зміни у баскетбольному клубі.

Директор клубу хоче відбілити репутацію ПВК "Вагнер", показавши, що злочинна організація може не лише воювати, а й існувати у мирні часи.

Представник "Вагнера" відзначив, що втратив руку у війні в Україні, яку розв'язала сама Росія. Після чого переключився на спорт. Макогонов провів дитячо-юнацький турнір по рукопашному бою.

І після цієї історії росіяни продовжать твердити, що "спорт внє палітікі"? Натомість Міжнародний олімпійський комітет порадив федераціям повернути до змагань російських та білоруських спортсменів. Багато федерацій вже дослухались до рекомендацій МОК.

Нещодавно до таких доєдналась федерація важкої атлетики, де спортсмени ворожих країн виступатимуть під нейтральний прапором.