Женский баскетбольный клуб из России хочет существовать за счет международной преступной террористической организации, которой руководит Евгений Пригожин. Однако в пресс-службе "Вагнера" сообщили, что пока не получали никаких писем и обращений от баскетбольной команды, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Российский спорт стал безумием

В "Вагнере" заявили, что не имеют возможности спонсировать спорт, ведь имеют много других проблем. Действительно, почему у "Вагнера", терпящего тысячи потерь личного состава в украинском Бахмуте, возникли проблемы?

Однако директор клуба и представитель ЧВК "Вагнер" Валентин Макогонов рассказал, что получил предложение стать президентом клуба Платов. В таком случае клуб сменит свое название и возьму название преступной группировки – Вагнер.

Макогонов заявил, что уже отправил письмо Пригожину по поводу такого сотрудничества. Пока представитель ЧВК "Вагнер" не может дать окончательного ответа на возможные изменения в баскетбольном клубе.

Директор клуба хочет отбелить репутацию ЧВК "Вагнер", показав, что преступная организация может не только воевать, но и существовать в мирное время.

Представитель "Вагнера" отметил, что потерял руку в войне в Украине, которую развязала сама Россия. После чего переключился на спорт. Макогонов провел детско-юношеский турнир по рукопашному бою.

И после этой истории россияне продолжат утверждать, что "спорт вне политики"? Международный олимпийский комитет посоветовал федерациям вернуть в соревнования российских и белорусских спортсменов. Многие федерации уже прислушались к рекомендациям МОК.

Недавно к таким присоединилась федерация тяжелой атлетики, где спортсмены враждебных стран будут выступать под нейтральным флагом.