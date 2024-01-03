Партія Путіна активізує рекрутинг у власну приватну армію "ПВК "Еспаньола", – ГУР

Партія кремлівського диктатора "Єдіная Росія" отримала власну приватну армію – так звану "ПВК "Еспаньола". Загарбники вже активізували рекрутинг до неї. За поранення та смерть обіцяють "страхові виплати".

Рекрутинг проводять і на окупованих територіях. За участь у війні проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Щоправда, для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець.

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Вмирати за Москву заманюють "страховими виплатами"

Про те, що путінська партія тепер має власну приватну армію, розповіли в ГУР. Зауважили, що йдеться про так звану "ПВК "Еспаньола".

До речі, це терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

З 2023 року "Еспаньолу" отримали у розпорядження партійці російського диктатора. Терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії. Далі на гроші з "Єдіной Россії" розпочався й триває активний рекрутинг.

До "ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема, симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб'єктів" Росії та тимчасово окупованих територій України. Останніх використовують у "м'ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу",

– зазначили в ГУР.

Додали, що пунктах рекрутингу до "Еспаньйоли", які вже діють на окупованих територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― щонайменше на пів року.



️ Вмирати за Москву також заманюють "страховими виплатами":

1 мільйон рублів ― легке поранення;

2 мільйони рублів ― поранення середньої тяжкості;

3 мільйони рублів ― важке поранення;

5 мільйонів рублів ― смерть.

️Утім, фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з-поміж рекрутованого "гарматного м'яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого Москвою на смерть годувальника,

– підкреслили в ГУР.

Довідка. "Еспаньола"складається з російських футбольних вболівальників таких клубів, як московський ЦСКА, "Спартак" чи "Локомотив", санкт-петербурзький "Зєніт" тощо.

До речі, ці фанати самостійно вирішили поїхати на війну проти України. Ба більше, воюють проти нашої держави ще з 2014 року.

Влітку 2023 року на Бахмутського напрямку українські захисники знищили роту бійців з цього так званого "добровольчого" підрозділу окупантів.