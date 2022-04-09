Путін з петлею на шиї: польські фанати вивісили вогняний банер проти очільника Кремля

Палкі польські уболівальники вкотре підтримали Україну та передали "привіт" Володимиру Путіну. Фанати Легії створили шалений перфоменс на трибунах.

Втілили на банер мрію усього цивілізованого світу

Ультрас варшавської Легії вивісив на гостьовій трибуні величезний банер з кремлівським очільником, який був одягнений у футболку московського Спартака. Володимир Путін був зображений з петлею та шиї. Це побажання від фанатів у сторону тирана, пише 24 канал.

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З трибун лунала усім добре знайома кричалка "Ruska kurwa".

Це вже другий такий жест підтримки Україні за короткий час зі сторони поляків.

Поєдинок Лех – Легія закінчився мировою 1:1. Вже у компенсований до матчу час український легіонер Легії Ігор Харатін, який вийшов на поле у другому таймі, отримав вилучення. Участь у матчі взяли динамівці Томаш Кендзьора та Беньямін Вербіч.

Легії вдалось відібрати очки у лідера Екстракляси. Лех із 56 пунктами йде першим, а суперник із 36 балами посідає 9-те місце.