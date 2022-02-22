Путін – фактично фашист, – спортивний репортер The Times

Спортивний репортер The Times Мартін Циглер прокоментував визнання президентом Росії Володимиром Путіним псевдореспублік на окупованих частинах Донеччини та Луганщини. У Британії шоковані діями Росії.

Відомий репортер підтримав Україну

Журналіст поділився думками про президента Російської Федерації у своєму твітері.

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Путін – фактично фашист,

– написав Циглер у мережі.

Що цьому передувало:

21 лютого Володимир Путін скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки на окупованому Донбасі.

До того ж Росія підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу", який передбачає спільну охорону "кордонів" цих квазіутворень.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!