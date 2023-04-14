Європейське турне: ПСЖ зацікавлений у співпраці з гравцем донецького Шахтаря

Черговий гравець українського колектива опинився на радарах маститого клуба Європи. Тете може піти на солідне підвищення.

Бразильський вінгер, який на правах оренди виступає за Лестер, зацікавив ПСЖ. Проте Тете віддає перевагу Англійській Прем'єр-лізі.

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Технічний секретар французького гранда Луїш Кампуш – великий шанувальник таланту Тете. Португальський функціонер залишився під враженнями від виступів бразильця, коли той ще виступав у футболці французького Ліона. Кампуш надіється влітку перезапустити кризовий проєкт ПСЖ, а трансфер Тете може йому в цьому допомогти.

Проте бразилець, який до кінця 2023-го року належить донецькому Шахтарю, надає перевагу Англії. Якщо Лестер, за який бразилець забив 1 гол у 9-и матчах, залишиться в елітному дивізіоні "Туманного Альбіона", то Тете хотів би підписати з ними повноцінний контракт. А якщо ж "лиси" не зможуть зберегти прописку, то бразилець готовий відправитися у іншу команду АПЛ. Раніше у послугах Тете були зацікавлені Челсі, Тоттенхем та Евертон.

Бразилець у донецькому Шахтарі