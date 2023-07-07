ПСЖ назвав умову, яка вирішить майбутнє зірки збірної Франції

7 липня 2023, 12:12
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Джерело:

Sky Sports

Трансферна сага навколо одного з найкращих футболістів світу триває. ПСЖ виставив свої умови Кіліану щодо майбутнього.

Мбаппе після закінчення сезону надіслав листа до ПСЖ, у якому заявив, що не має наміру продовжувати свій контракт, який закінчується у 2024 році, тобто він може піти вільним агентом наступного літа. Це ситуація, якої президент клубу відчайдушно намагається уникнути.

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Виставлено чіткий дедлайн

Французький нападник пізніше пояснив, що не просив клуб дозволити йому перейти в Реал Мадрид, який намагався, але не зміг отримати переможця чемпіонату світу в минулому. Йому дали крайній термін до 31 липня, щоб залишитися в ПСЖ принаймні до літа 2025 року, інакше його продадуть тому, хто запропонує найвищу ціну.

Моя позиція дуже чітка. Я не хочу повторювати це щоразу: якщо Кіліан хоче залишитися, ми хочемо, щоб він залишився. Але він повинен підписати новий контракт. Ми не хочемо втрачати найкращого гравця світу безкоштовно. Ми не можемо цього зробити.
– сказав президент ПСЖ.

У французького клубу є відчуття, що поведінка Мбаппе паралізує клуб, і йому сказали: "Якщо хочеш піти, йди зараз". ПСЖ заявляє, що з задоволенням продасть Мбаппе в Реал наступного літа, якщо він пообіцяє залишитися до 2025 року. Вони вважають, що це влаштує всі сторони, оскільки вони отримають великий гонорар, Реал матиме найкращого гравця світу, а Мбаппе – перехід своєї мрії.

Фінансовий удар для ПСЖ, якщо Мбаппе наступного літа спробує піти задарма, буде настільки великим, що їм доведеться продавати ключових гравців. Клуб закликає Мбаппе діяти правильно і шанувати той факт, що він завжди говорив, що не піде безплатно.

Цікаво. Наразі, окрім Реала, у боротьбу за француза включився англійський Ліверпуль, який, за інформацією ЗМІ, готовий запропонувати 200 мільйонів євро.

Тому це літо обіцяє бути дуже цікавим стосовно майбутнього Мбаппе, чекаємо чим це все закінчиться.

Автор: Денис Іваненко