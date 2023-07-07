ПСЖ назвав умову, яка вирішить майбутнє зірки збірної Франції

Трансферна сага навколо одного з найкращих футболістів світу триває. ПСЖ виставив свої умови Кіліану щодо майбутнього.

Мбаппе після закінчення сезону надіслав листа до ПСЖ, у якому заявив, що не має наміру продовжувати свій контракт, який закінчується у 2024 році, тобто він може піти вільним агентом наступного літа. Це ситуація, якої президент клубу відчайдушно намагається уникнути.

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Виставлено чіткий дедлайн

Французький нападник пізніше пояснив, що не просив клуб дозволити йому перейти в Реал Мадрид, який намагався, але не зміг отримати переможця чемпіонату світу в минулому. Йому дали крайній термін до 31 липня, щоб залишитися в ПСЖ принаймні до літа 2025 року, інакше його продадуть тому, хто запропонує найвищу ціну.

Моя позиція дуже чітка. Я не хочу повторювати це щоразу: якщо Кіліан хоче залишитися, ми хочемо, щоб він залишився. Але він повинен підписати новий контракт. Ми не хочемо втрачати найкращого гравця світу безкоштовно. Ми не можемо цього зробити.

– сказав президент ПСЖ.

У французького клубу є відчуття, що поведінка Мбаппе паралізує клуб, і йому сказали: "Якщо хочеш піти, йди зараз". ПСЖ заявляє, що з задоволенням продасть Мбаппе в Реал наступного літа, якщо він пообіцяє залишитися до 2025 року. Вони вважають, що це влаштує всі сторони, оскільки вони отримають великий гонорар, Реал матиме найкращого гравця світу, а Мбаппе – перехід своєї мрії.

Фінансовий удар для ПСЖ, якщо Мбаппе наступного літа спробує піти задарма, буде настільки великим, що їм доведеться продавати ключових гравців. Клуб закликає Мбаппе діяти правильно і шанувати той факт, що він завжди говорив, що не піде безплатно.

. Наразі, окрім Реала, у боротьбу за француза включився англійський Ліверпуль, який, за інформацією ЗМІ, готовий запропонувати 200 мільйонів євро.

Тому це літо обіцяє бути дуже цікавим стосовно майбутнього Мбаппе, чекаємо чим це все закінчиться.