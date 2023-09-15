Аби мільйони не пішли на вітер: ПСЖ відпустить гравця у збірну, щоб той не загримів до армії

Французький гранд потрапив у нестандартну ситуацію. Парижани жертвують сьогоденням, аби у майбутньому все було добре.

ПСЖ вимушений відпустити свого зимового новачка Кан Ін Лі до стану збірної Південної Кореї. Все через те, аби гравець "відкосив" від армії.

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Інвестиція в майбутнє

Французький гранд постав перед цікавим вибором. На збірну Південної Кореї U-23, куди викликали 22-річного гравця ПСЖ Кан Ін Лі, чекають виступи на Азійських іграх. Цікаво, що ці змагання не входять до вікна ФІФА, а тому столичний колектив мав право залишити свого зимового новачка у своєму стані. Та от виникло одне велике "але". Неучасть молодого виконавця на азійській першості може зіпсувати його футбольну кар'єру.

Кан Ін Лі перейшов до ПСЖ із іспанської Мальорки за 22 мільйони євро.

Діло в тому, що французькому гранду довелося враховувати класичний південнокорейський фактор, який передбачає, що кожен чоловік даної держави мусить пройти військову службу до настання 28-річчя, котра триває 21 місяць. Та от у спортсменів існує певна лазівка, завдяки якій вони можуть суттєво скоротити цей термін. Все що потрібно атлетам – це перемогти на міжнародних змаганнях (якщо Кан Ін Лі здобуде з Південною Кореєю U-23 медалі на Азійських іграх, то відслужить пізніше всього 3 тижні). Через це ПСЖ й погодився відпустити Кан Ін Лі до стану молодіжної збірної

. Раніше таким шляхом "скорочення служби" скористалися інші зірки Південної Кореї, а саме Сон Хин Мін та Кім Мін Дже, якого номінували на "Золотий м'яч".

До того ж варто відзначити, що цьогорічні Азійські ігри проходитимуть у китайському Ханчжоу з 19-го вересня по 8-е жовтня, що символізує про те. що Кан Ін Лі точно не зможе допомогти французькому гранду на старті Ліги чемпіонів у поєдинках проти дортмундської Боруссії та Ньюкаслу, а також в декількох турах французької першості, зокрема з Марселем, Клермоном та Ренном.