ПСЖ поклало око на забивного футболіста збірної Англії: МЮ може втратити його безкоштовно
Джерело:Sky Sports
Маркус Рашфорд проводить непоганий чемпіонат світу-2022 з футболу. Лівий вінгер збірної Англії з'являвся у кожному з чотирьох матчів на Мундіалі.
За зіграний час Маркус Рашфорд відзначився трьома голами за 132 хвилини – у ворота Ірану та Уельсу. Така гра лівого вінгера привернула увагу багатьох грандів Європи, серед яких виявився й французький ПСЖ.
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Нассер Аль-Хелаїфі: Можливо, влітку, чому ні
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі розповів про інтерес до футболіста Манчестер Юнайтед. Він розхвалив гру Рашфорда, але французи хочуть спробувати отримати його безкоштовно.
Можна це буде зробити влітку 2023 року. Адже контракт Рашфорда з МЮ розрахований до кінця червня 2023-го. В МЮ є шанс пролонгувати угоду футболіста ще на один рік, але наразі "червоні дияволи" не використали такої можливості.
Очільник французького клубу повідомив, що раніше ПСЖ намагався контактувати з Маркусом, але тоді перемовини були не на часі.
Можливо, влітку, чому ні? Сьогодні, якщо він стане вільним агентом, ми можемо поговорити з ним напряму, однак ми не будемо цього робити. Нехай він зосередиться на чемпіонаті світу, і, сподіваюся, у січні ми з ним поспілкуємось,
– сказав очільник парижан.
У сезоні-2022/2023 Рашфорд провів 19 матчів, у яких забив 9 голів та зробив 3 результативні передачі.
Що відомо про кар'єру Маркуса Рашфорда
- Вихованець Манчестер Юнайтед, який розпочав виступи у головній команді "червоних дияволів" у перший день 2016 року.
- За головну команду провів вже 322 матчі, у яких відзначився 101 голом та 61 асистом.
- До цього грав за різні вікові категорії МЮ.
- У збірній Англії дебютував 25 травня 2016 року. Сталось це у товариському поєдинку проти Австралії, у якому команда "трьох левів" перемогла з рахунком 2:1. Вже у дебютному матчі Рашфорд відзначився першим м'ячем у футболці збірної Англії.
- За даними Transfermarkt, вартість гравця оцінена у 55 мільйонів євро.