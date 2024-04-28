Жодної конкуренції: ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції 2023-2024

Команда Луїса Енріке стала недосяжною для конкурентів на три тури до фінішу Ліги 1. Парижани цього сезону мають змогу виграти аж чотири трофеї.

В чемпіонаті Франції залишилось відіграти всього три тури в сезоні 2023-2024. Втім вже достроково став відомий чемпіон Ліги 1, пише 24 Канал.

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ПСЖ знову найкращий

За три гри до фінішу золото забезпечив собі ПСЖ. Столична команда у суботу не змогла здолати аутсайдера Гавр (3:3). Проте вже у неділю головний переслідувач парижан Монако поступився на виїзді Ліону (2:3).

Це збільшило відрив між командами до 12 балів, який неможливо відіграти за три тури. ПСЖ продовжує залишатися гегемоном французького футболу останніх років.

Команда вже втретє поспіль стала чемпіоном, а за останні 12 років це вже десяте золото для неї. Загалом же ПСЖ тепер є 12-разовим чемпіоном Ліги 1. Це рекорд, у найближчого конкурента Сент-Етьєнна таких трофеїв десять.

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Для Луїса Енріке це перше чемпіонство на чолі ПСЖ. До цього іспанець двічі вигравав національну лігу з Барселоною у 2015 та 2016 роках.

ПСЖ у сезоні 2023-2024: