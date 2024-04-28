Жодної конкуренції: ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції 2023-2024
Команда Луїса Енріке стала недосяжною для конкурентів на три тури до фінішу Ліги 1. Парижани цього сезону мають змогу виграти аж чотири трофеї.
В чемпіонаті Франції залишилось відіграти всього три тури в сезоні 2023-2024. Втім вже достроково став відомий чемпіон Ліги 1, пише 24 Канал.
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ПСЖ знову найкращий
За три гри до фінішу золото забезпечив собі ПСЖ. Столична команда у суботу не змогла здолати аутсайдера Гавр (3:3). Проте вже у неділю головний переслідувач парижан Монако поступився на виїзді Ліону (2:3).
Це збільшило відрив між командами до 12 балів, який неможливо відіграти за три тури. ПСЖ продовжує залишатися гегемоном французького футболу останніх років.
Команда вже втретє поспіль стала чемпіоном, а за останні 12 років це вже десяте золото для неї. Загалом же ПСЖ тепер є 12-разовим чемпіоном Ліги 1. Це рекорд, у найближчого конкурента Сент-Етьєнна таких трофеїв десять.
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Для Луїса Енріке це перше чемпіонство на чолі ПСЖ. До цього іспанець двічі вигравав національну лігу з Барселоною у 2015 та 2016 роках.
ПСЖ у сезоні 2023-2024:
- протягом цього сезону в чемпіонаті підопічні Луїса Енріке програли лише раз – ще у вересні Ніцці (2:3)
- також ПСЖ у січні здобув Суперкубок Франції, здолавши Тулузу (2:0)
- парижани можуть ще розвинути успіх цього сезону, адже залишаються у боротьбі за Кубок Франції та Лігу чемпіонів
- у фіналі Кубка ПСЖ протистоятиме Ліону (25 травня)
- в Лізі чемпіонів команда Енріке у півфіналі битиметься з Боруссією Дортмунд (1 та 7 травня)
- у разі виходу до фіналу на ПСЖ чекатимуть Реал або Баварія (1 червня)