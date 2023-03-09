Терпець увірвався: розлючений бос ПСЖ скликав екстрену нараду після вильоту з ЛЧ

У французькому ПСЖ можуть відбутись різкі зміни. Тренерське крісло сильно захиталось під Крістофом Гальтьє після вильоту з Ліги чемпіонів.

8 березня французький гранд вдруге поспіль поступився Баварії (2:0) у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сумарно мюнхенці переграли ПСЖ за сумою двох матчів 3:0. Парижани спакували валізи та полетіли назад у Францію.

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На лідера Ліги 1 можуть чекати зміни

Команда Крістофа Гальтьє продовжує боротьбу за трофей лише на одному фронті – у Лізі 1, де є поки що лідером сезону. Із Кубка Франції клуб вилетів ще на стадії 1/8 фіналу від Марселя.

Виліт із Ліги чемпіонів неабияк розлютив керівництво ПСЖ. Власник клубу Нассер Аль-Хелайфі повідомив про термінову нараду після поразки від Баварії.

Засідання відбудеться 9 березня. Президент паризького клубу висловить своє невдоволення від тієї гри, яку показали футболісти в останньому матчі. Аль-Хелайфі не сподобалось ставлення гравців до своєї роботи на футбольному полі.

Ймовірно, що після цієї наради клуб може оголосити про звільнення головного тренера команди Крістофа Гальтьє. Також не виключено, що команду разом із ним покине Луїш Кампуш – радник Гальтьє.

Крістоф Гальтьє очолює ПСЖ із 5 липня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2024-го. На чолі команди провів 38 матчів.

Якщо президент ПСЖ вирішить таки змінити тренера, то до керма парижан може прийти німецький спеціаліст Томас Тухель, якого ЗМІ активно сватають на місце Жозе Моурінью у Рому.

Наразі колишній наставник Челсі перебуває без роботи.

Його перевагою над іншими тренерами є те, що Тухель вже працював на чолі ПСЖ. Було це із липня 2018-го по кінець грудня 2020-го років. У той період команда під його керівництвом провела 127 матчів. За цей час парижани здобули 96 перемог при 20 поразках. Ще 11 поєдинків закінчувались нічиєю.

ПСЖ лідирує у турнірній таблиці Ліги 1. Перевага над Марселем, який йде другим, складає вже 8 балів. Тепер після вильоту з єврокубків парижани сконцентруються виключно на французькій першості. Вже 11 березня ПСЖ зіграє на виїзді проти Бреста у черговому турі Ліги 1.