ПСЖ приваблює забивного Рамоса шаленим контрактом

Капітан Реала Серхіо Рамос може продовжити свою кар'єру у ПСЖ. Французький гранд запропонував захиснику щедрі умови контракту.

Джерела: Onda Cero

Угода лідера з "Королівським клубом" спливає наприкінці червня 2021 року. Зараз гравець вже може починати думати над своїм майбутнім та підписувати попередній контракт.

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Щедрий контракт від ПСЖ

Французький ПСЖ вирішив втрутитись у боротьбу за забивного захисника Серхіо Рамоса. Парижани хочуть підписати іспанця терміном на 3 роки із зарплатою у 15 мільйонів євро на рік.

"Вершкові" поки не змогли підписати зі своїм лідером нову угоду. Керівництво клубу з Мадрида не готове платити стільки Рамосу. Мадридці пропонували футболісту контракт до 2022 року із зарплатою у 10,8 мільйона євро.

Цікаво, що між Реалом та ПСЖ є "джентльменська" домовленість – не переманювати гравців один в одного.

У цьому сезоні Серхіо провів у футболці мадридського клубу 18 матчів у всіх турнірах ,у яких тричі відзначався у воротах суперника та ще одного разу асистував партнеру по команді.

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