Французькому гранду ніяк не вдається домовитись з Ліонелем Мессі щодо продовження співпраці. Аргентинський футболіст висловлює бажання покинути столичний клуб.

Між представниками Ліонеля Мессі та ПСЖ відбулася зустріч, яка закінчилась не на користь французького гранда. Аргентинець мріє грати за колектив, в якому виступає українець.

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Зміна обстановки

Сторони обговорили потенційний контракт аргентинської зірки з ПСЖ, проте на представників столичного клуба чекав провал. ПСЖ вирішив організувати ще одну зустріч, яка відбудеться уже найближчими днями та пройде цього разу не у Парижі. Тоді представники французької сторони знову спробують зберегти Мессі у стані ПСЖ.

У французької сторони виникло відчуття, що представники аргентинського футболіста просто тягнуть час та відтерміновують зустріч. Сам ж Мессі розмірковує над варіантом з продовженням кар'єри у іншому місці. Найспокусливішим розвитком подій для Ліонеля є Інтер Маямі, за який виступає Сергій Кривцов. Сім'я аргентинця хоче оселитись у США. Раніше на вибір Мессі на користь Інтер Маямі надіявся і Серхіо Бускетс, який надіється ще пограти пліч-о-пліч з колишній партнером по команді.

Мессі у ПСЖ