ПСЖ не планує відпускати зіркового Мбаппе до кінця його кар'єри

ПСЖ серйозно налаштоване зберегти у свої команді Кіліана Мбаппе. Француз повинен залишитись у Парижі.
Позиція ПСЖ, яка може не сподобатись Мбаппе
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі не збирається так просто відпускати зіркового футболіста. Його категоричність наштовхує на думку, що ПСЖ може поставити вето на трансфер Кіліана Мбаппе в іншу команду.
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Зараз керівництво ПСЖ веде перемовини з лідером щодо продовження контракту, який завершується у кінці червня 2022 року. За словами власника французького гранда, перемовини тривають успішно. Кіліан залишиться у Парижі.
Ми ніколи його не продамо та не відпустимо безкоштовно. Це Париж, це його країна. Він чудовий футболіст, який у майбутньому стане володарем не одного "Золотого м'яча". У нього все, щоб продовжити з нами угоду. Куди йому йти? Які клуби, якщо говорити про проєкт та амбіції, можуть зараз потягатись з ПСЖ?,
– заявив президент клубу.
- Зараз французького футболіста активно сватають у Реал. Переїзд у мадридський клуб є мрією для Кіліана. Французький нападник "вершкових" Карім Бензема натякав, що у Мадриді вже чекають талановитого форварда. Сам Мбаппе не поспішає продовжувати контракт із ПСЖ. Щоправда, у 2014 році Мбаппе сам відмовив "Королівському клубу". Переїзд стримали самі батьки гравця, які хотіли, щоб Кіліан не лише грав у футбол, а й отримав гарну освіту у Франції.
- За даними Transfermarkt трансферна вартість футболіста складає 160 мільйонів євро. У сезоні-2020/2021 француз зіграв 47 матчів, у яких наколотив аж 42 голи та віддав 11 асистів.