Несподівана відмова Мбаппе
22-річний нападник збірної Франції ще 7 років тому міг перейти у мадридський Реал. Більшість футболістів лише мріють про таку можливість. А Кіліан Мбаппе вирішив не йти в іспанський гранд.
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Француз розкрив причину такого рішення. Переїзд стримали самі батьки гравця, які хотіли, щоб Кіліан не лише грав у футбол, а й отримав гарну освіту у Франції. Іспанія – країн з іншою культурою. Форвард навіть не повівся на те, що у мадридській команді був його легендарний земляк Зінедін Зідан.
- Зараз футболіста активно сватають у Реал. Переїзд у мадридський клуб є мрією для Кіліана. Французький нападник "вершкових" Карім Бензема натякав, що у Мадриді вже чекають талановитого форварда. Сам Мбаппе не поспішає продовжувати контракт із ПСЖ.
- За даними Transfermarkt угода 22-річного футболіста з парижанами розрахована до кінця червня 2022 року. У сезоні-2020/2021 француз зіграв 47 матчів, у яких наколотив аж 42 голи та віддав 11 асистів. Його трансферна вартість оцінена у космічні 160 мільйонів євро.