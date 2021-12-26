ПСЖ має продати футболістів на 100 мільйонів євро: хто з гравців покине французький клуб
Джерело:L’Équipe
Французький ПСЖ опинився у скрутному становищі. Клуб повинен продати футболістів на 100 мільйонів євро, що вкластися у правила фінансового фейр-плей.
Влітку 2021 року ПСЖ зробив декілька феноменальних підписань гравців, заплативши лише за двох футболістів – 60 мільйонів євро за Ашрафа Хакімі та 16 мільйонів євро за Даніло Перейру, викупивши його контракт (до цього півзахисник грав в оренді за парижан). Натомість Ліонель Мессі, Серхіо Рамос, Джанлуїджі Доннарумма та Жоржиньо Вейналдум перейшли як вільні агенти.
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Попри це, видатки в ПСЖ значно зросли. Відтак керівництво клубу має покрити дефіцит бюджету в розмірі 100 мільйонів євро, щоб вкластися у норми фінансового фейр-плей.
Одна з можливостей – продати на цю суму футболістів. Відтак в клубі вже склали список гравців, яких виставлять на трансфер:
- воротар Серхіо Ріко (вартість 5 мільйонів євро за даними Transfermarkt)
- захисник Левен Курзава (9 мільйонів євро)
- захисник Тіло Керер (25 мільйонів євро)
- захисник Абду Діалло (25 мільйонів євро)
- півзахисник Рафінья (12 мільйонів євро)
- півзахисник Юліан Дракслер (20 мільйонів євро)
- форвард Мауро Ікарді (28 мільйонів євро)
При цьому влітку ПСЖ ще повинен заплатити 40 мільйонів євро, щоб викупити контракт 19-річного лівого захисника Нуну Мендеша. Він виступає за клуб на правах оренди з португальського Спортінга (оренда обійшлася в 7 мільйонів євро)