ПСЖ має продати футболістів на 100 мільйонів євро: хто з гравців покине французький клуб

Французький ПСЖ опинився у скрутному становищі. Клуб повинен продати футболістів на 100 мільйонів євро, що вкластися у правила фінансового фейр-плей.

Влітку 2021 року ПСЖ зробив декілька феноменальних підписань гравців, заплативши лише за двох футболістів – 60 мільйонів євро за Ашрафа Хакімі та 16 мільйонів євро за Даніло Перейру, викупивши його контракт (до цього півзахисник грав в оренді за парижан). Натомість Ліонель Мессі, Серхіо Рамос, Джанлуїджі Доннарумма та Жоржиньо Вейналдум перейшли як вільні агенти.

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Попри це, видатки в ПСЖ значно зросли. Відтак керівництво клубу має покрити дефіцит бюджету в розмірі 100 мільйонів євро, щоб вкластися у норми фінансового фейр-плей.

Одна з можливостей – продати на цю суму футболістів. Відтак в клубі вже склали список гравців, яких виставлять на трансфер:

воротар Серхіо Ріко (вартість 5 мільйонів євро за даними Transfermarkt)

захисник Левен Курзава (9 мільйонів євро)

захисник Тіло Керер (25 мільйонів євро)

захисник Абду Діалло (25 мільйонів євро)

півзахисник Рафінья (12 мільйонів євро)

півзахисник Юліан Дракслер (20 мільйонів євро)

форвард Мауро Ікарді (28 мільйонів євро)

При цьому влітку ПСЖ ще повинен заплатити 40 мільйонів євро, щоб викупити контракт 19-річного лівого захисника Нуну Мендеша. Він виступає за клуб на правах оренди з португальського Спортінга (оренда обійшлася в 7 мільйонів євро)