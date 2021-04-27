ПСЖ чи Манчестер Сіті: хто виграє битву за фінал Ліги чемпіонів – прогноз

Французький ПСЖ та англійський Манчестер Сіті у середу, 28 квітня, зустрінуться у другому півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Що прогнозують букмекери у цьому протистоянні – читайте далі у матеріалі.

ПСЖ та Манчестер Сіті можуть стати 23 володарем Кубка чемпіонів

ПСЖ і Манчестер Сіті регулярно виграють титули на внутрішній арені, але в єврокубках з цим в обох команд не ладиться. Парижани в минулому сезоні дійшли у Лізі чемпіонів до фіналу, а "містяни" після трьох поспіль невдач у чвертьфіналі зіграють у півфіналі вдруге у своїй історії.

Варте уваги Ключовий футболіст ПСЖ може пропустити матч проти МанСіті у Лізі чемпіонів

В 1/4 фіналу обидва клуби обіграли представників німецької бундесліги. ПСЖ поквитатися з Баварією за поразку в торішньому фіналі, а Манчестер Сіті обіграв Боруссію Дортмунд.

У 2021 році ПСЖ та Манчестер Сіті можуть стати 23 володарем Кубка чемпіонів і першим новим переможцем турніру в еру Ліги чемпіонів з 2012 року, коли трофей завоював Челсі.

ПСЖ – Манчестер Сіті: прогноз Favbet на 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У свій перший півфінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вийшов якраз після перемоги над ПСЖ у сезоні-2015/16. У Парижі команди зіграли внічию 2:2. Єдиний гол у матчі-відповіді на 76-й хвилині забив Кевін Де Брюйне та вивів "містян" у півфінал.

До цього суперники зустрілися на груповому етапі Кубка УЄФА-2008/09. На полі Манчестер Сіті була зафіксована нульова нічия.

У другому протистоянні поспіль у Лізі чемпіонів французький ПЖС є так званим андердогом. У протистоянні з Баварією парижани довели, що нікого не бояться.

Перемогу команди Маурісіо Почеттіно у першій грі з Манчестер Сіті букмекери оцінили коефіцієнтом 3,47. Водночас шанси англійського клубу виграти виїзний матч оцінили коефіцієнтом 2,18. Якщо ж гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,80.

Експерти вважають, що ПСЖ пройшов Баварію завдяки ранньому голу у першому поєдинку. Саме м'яч Кіліана Мбаппе дозволив парижанам відійти назад та грати на контратаках зі швидкими флангами. Також фахівці припускають, що Манчестер Сіті буде складно пройти ПСЖ, якщо французи першими відкриють рахунок у протистоянні.

Перед стартовим свистком фаворитом на прохід у фінал є Манчестер Сіті. Вихід "містян" у фінал оцінюють коефіцієнтом 1,53.

Що цікаво, наставник англійців Пеп Гвардіола не виходив у фінал з 2011 року, коли з Барселоною виграв Лігу чемпіонів. Гвардіола програв три поспіль півфінали на чолі Баварії. Усі поразки були іспанським клубами – Реалу, Барселоні та Атлетіко.

Прохід ПСЖ у фінал букмекери оцінили коефіцієнтом 2,67. На відміну від Гвардіоли, Почеттіно не так давно грав у фіналі Ліги чемпіонів. У 2019 році Тоттенхем з аргентинським тренером програв вирішальний матч Ліверпулю.

Оборону складно назвати сильними сторонами обох команд. Що ПСЖ, що Манчестер Сіті роблять акцент на атаці. Відтак, можна прогнозувати велику кількість голів у першому матчі. Коефіцієнт 2,23 та тотал голів більше 3.

У складі ПСЖ відразу два лідери гонки бомбардирів Ліги чемпіонів. Мбаппе забив уже 8 голів, а Неймар – 6. Тільки Ерлінг Голанд забив більше (10 голів), однак він вже не зіграє у цій кампанії.

Мбаппе зумів засмутити у попередніх матчах Барселону та Баварією. Коефіцієнт 2,2, що Мбаппе зніме скальп з Манчестер Сіті та заб'є англійцям. У складі суперника варто звернути увагу на Ілкая Гюндогана.

Манчестер Сіті грає без центрфорварда. У схемі Пепа Гвардіоли німецький хавбек вдало виконує роль так званої фальшивої дев'ятки та багато забиває. Коефіцієнт 2,5 на гол Ілкая Гюндогана.

Поєдинок ПСЖ – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00.