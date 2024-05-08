Арбітр розплакався після півфіналу ЛЧ: чому елітний суддя УЄФА дав волю емоціям
У вівторок, 7 травня, у Парижі відбувся матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Боруссія, який визначив володаря путівки до фіналу. Головним арбітром поєдинку був італієць Даніеле Орсато.
На стадіоні "Парк де Пренс" дортмундська Боруссія перемогла ПСЖ з рахунком 1:0 та вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Одразу після фінального свистка арбітр зустрічі Даніеле Орсато не зміг стримати емоції, пише 24 Канал.
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Останній матч в Лізі чемпіонів
Італійський рефері розплакався прямо на футбольному полі. Орсато розчулився через те, що це був останній у його кар'єрі матч Ліги чемпіонів.
Арбітр розплакався після матчу ПСЖ – Боруссія: дивіться відео
48-річний арбітр ще відпрацює на фінальній частині чемпіонату Європи-2024, який відбудеться у Німеччині. Після цього Орсато вийде на пенсію.
Хто такий Даніеле Орсато
- Італієць почав судити матчі ще у 17-річному віці. Поступово він набирався досвіду, й у 2006 році дебютував у Серії А.
- Починаючи з 2012 року Орсато постійно працював на матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
- У 2020 році він обслуговував фінал ЛЧ між Баварією та ПСЖ. У тому ж році був визнаний найкращим арбітром світу за версією IFFHS.
- З 2015 року входив до числа елітних арбітрів УЄФА. Влітку 2021 року обслуговував матчі Євро-2020, в тому числі пам'ятний поєдинок 1/8 фіналу Україна – Швеція (2:1).
- На ЧС-2022 в Катарі Орсато відсудив два матчі групового етапу, а також півфінал Аргентина – Хорватія (3:0).