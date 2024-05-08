Арбітр розплакався після півфіналу ЛЧ: чому елітний суддя УЄФА дав волю емоціям

У вівторок, 7 травня, у Парижі відбувся матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Боруссія, який визначив володаря путівки до фіналу. Головним арбітром поєдинку був італієць Даніеле Орсато.

На стадіоні "Парк де Пренс" дортмундська Боруссія перемогла ПСЖ з рахунком 1:0 та вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Одразу після фінального свистка арбітр зустрічі Даніеле Орсато не зміг стримати емоції, пише 24 Канал.

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Останній матч в Лізі чемпіонів

Італійський рефері розплакався прямо на футбольному полі. Орсато розчулився через те, що це був останній у його кар'єрі матч Ліги чемпіонів.

Арбітр розплакався після матчу ПСЖ – Боруссія: дивіться відео

48-річний арбітр ще відпрацює на фінальній частині чемпіонату Європи-2024, який відбудеться у Німеччині. Після цього Орсато вийде на пенсію.

Хто такий Даніеле Орсато