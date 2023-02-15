Баварія переграла ПСЖ завдяки голу вихованця парижан: відеоогляд матчу

Команда Юліана Нагельсманна вдало скористалась кадровими проблемами чемпіонів Франції. Мінімальна перемога у Парижі наблизила мюнхенців до чвертьфіналу ЛЧ.

ПСЖ – Баварія 0:1

Гол: Коман, 53.

Ліга чемпіонів повернулась! В одному з перших матчів 1/8 фіналу зійшлись між собою одні з фаворитів цього сезону ПСЖ та Баварія, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Баварія

Ці команди ще три роки тому грали одна з одною у фіналі і тоді німці здобули мінімальну перемогу, забравши трофей. Цього року шанси суперників на прохід у чвертьфінал оцінювалис майже однаковими.

Кадрові проблеми ПСЖ

Втім перед грою у Парижі Крістоф Галтьє втратив Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе. Обидва пропустили останні ігри команди, а до гри з Баварією не встигли набрати звичної для себе форми.

Звісно, цей дует грає дуже визначну роль у команді, тому шанси ПСЖ впали. Мессі таки вийшов з перших хвилин, а ось Мбаппе був змушений починати гру з лави запасних.

По першому тайму було зрозуміло, що французи роблять ставку на захист, адже у воріт Зоммера було мінімум моментів. Свою перевагу у забитий гол Баварія втілила на початку другого тайму.

Коман забиває колишній

По перерві на полі з'явився Альфонсо Девіс. а вже за сім хвилин він віддав результативну передачу. Його навіс знайшов Комана, який зльоту потужно пробив по воротах Доннарумми. Італієць з пострілом не впорався.

. Кінгслі Коман є вихованцем ПСЖ, за який виступав у 2013-2014 роках. А у фіналі ЛЧ-2020 саме його гол за Баварію дозволив мюнхенцям здолати парижан та здобути трофей.

Очікувано, що Галтьє випустив після цього Мбаппе, а також Руїса з Вітіньєю. Це дозволило парижанам вирівняти гру, а наприкінці матчу ПСЖ ще і забив. Кіліан вдало замкнув простріл Мендеша.

Втім цей гол так і не був зарахований, адже на VAR суддя помітив офсайд у зірки ПСЖ. Це і дозволило Баварії втримати мінімальну перемогу в гостях. Матч-відповідь пройде у Мюнхені 8 березня.

ВІдео голу Комана: