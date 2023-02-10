ПСЖ може втратити чемпіона світу перед грою з Баварією у Лізі чемпіонів

Вже лічені дні залишились до відновлення плей-офф Ліги чемпіонів. 14 лютого на футбольних уболівальників чекає центральний матч 1/8 фіналу, у якому ПСЖ прийме Баварію.

Щоправда, парижани можуть підійти до цього поєдинку із кадровими втратами. Ліонель Мессі відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі в останньому матчі 1/8 фіналу Кубка Франції проти Марселя.

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Можлива втрата для парижан

У тому матчі аргентинець не забив, а ПСЖ сенсаційно вилетіло із Кубка після переможного голу від Руслана Маліновського (2:1).

Тренерський штаб ПСЖ не зможе розраховувати на Мессі у наступному поєдинку Ліги 1, де паризький клуб зіграє на виїзді проти Монако (11 лютого).

Відзначимо, що ПСЖ після 22-х турів лідирує у турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 54 очки.

Під питанням участь Лео і у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. Перша зустріч між цими футбольними грандами Європи відбудеться вже 14 лютого у Парижі. Невідомо, наскільки серйозним є біль у нозі Ліонеля. Якщо підтвердяться найгірші прогнози, то втрата Мессі у цьому матчі буде суттєвою для ПСЖ.

Початок матчу ПСЖ – Баварія розпочнеться 14 лютого о 22:00 (за Києвом).

Нагадаємо, що клуби в 1/8 фіналу зіграють по два поєдинки. Матч-відповідь у Мюнхені запланована на 8 березня.