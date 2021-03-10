Барселона у напруженому матчі не змогла перемогти ПСЖ та покинула Лігу чемпіонів: відео

10 березня на "Парк де Пренс" ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав Барселону. Команди зіграли в бойову нічию.

ПСЖ – Барселона 1:1 (перший матч – 4:1)

Голи: Мбаппе, 31 (пен.) – Мессі, 37

Нереалізований пенальті: Мессі, 45+3

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Перед матчем

Можна сказати, що на тлі домашніх 1:4 від французького опонента в першому матчі єврокубковий сезон для каталонської Барселони ось-ось підійде до свого завершення. Але всі ми прекрасно пам'ятаємо, що зробили "блаугранас" з тими ж французькими чемпіонами декількома роками раніше, хоча ситуація тоді була навіть більш критичною (0:4, після першої гостьової гри). Однак нині "синьо-гранатові" вже "не ті", та й Париж, м'яко кажучи, "не той".

"Червоно-сині" побували в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в минулому сезоні, їм там сподобалося все, крім фінального результату гри проти мюнхенської Баварії (0:1). Очевидно, що вони хочуть повторити, як мінімум, весь шлях до вирішального поєдинку. А без перемоги над такими суперниками, як команда Кумана, на ньому не обійтися.

Футболісти Барселони активніше розпочали матч і створили декілька гострих моменті. Спершу Мессі пристрілявся підкруткою над правою дев'яткою, а згодом Дембеле втік в контратаку в лівий фланг і завершив її теж ударом над воротами.

На 22-й хвилині м'яч ледь не опинився у воротах господарів. Дест струсонув ворота, пробивши з майже нульового кута на фініші різкого ривка. Можливо, Навас встиг зачепити м'яч кистю.

За мить вже Мессі не вистачило кількох міліметрів для голу. Він щосили намагався зачепити м'ячик шипами після прострілу Дембеле, але не дістав.

На 28-й хвилині Лангле сфолив проти Мауро Ікарді в своєму штрафному і заробив пенальті після перегляду VAR арбітром. Судді за допомогою відеоасистента зрозуміли, що Лангле наступив шипами на п'яту Ікарді перед воротами.

Мбаппе прекрасним ударом у дев'ятку відкрив рахунок у зустрічі.

Відео голу Мбаппе

Однак перевага парижан протрималася недовго. За декілька хвилин лідер Барселони Ліонель Мессі підробив собі під ліву перед штрафним і катапультував м'яч прямо під поперечину. Навас летів, але так і не зміг дотягнутися.

Відео голу Мессі

Наприкінці першого тайму був призначений пенальті вже у ворота ПСЖ. Курзава задер ногу і зачепив Грізманна. Форвард "Барси моментально видав крик з такої нагоди і арбітр вказав на точку.

Мессі не зміг вивести свою команду вперед – Лео пробив майже по центру, а Навас падав у правий від себе кут. М'яч потрапив у ноги голкіперу і відлетів у поперечину.

Відео нереалізованого пенальті Мессі

Після перерви емоції у матчі різко стихли. На 61-й хвилині Мессі отримав м'яч на п'ятачку, але відразу двоє гравців ПСЖ кидалися під удар у воротарському. В результаті Лео так і не виплутався з ситуації та не зміг пробитися крізь тіла суперників.

Згодом Бускетс виграв боротьбу перед ближньою штангою після навісу з кутового і перенаправив у ворота. Навас зумів відбити двома долонями.

Наприкінці матчу парижани могли навіть вирвати перемогу. Мбаппе з неймовірною легкістю обвів Лангле в штрафний гостей, заявився на Свіданка з тер стегон і сильно пробив у напрямку ближньої дев'ятки, але м'яч просвистів над поперечиною.

Таким чином, за підсумками двох матчів ПСЖ переміг Барселону із рахунком 5:2 та впевнено вийшов у чвертьфінал турніру.

ПСЖ – Барселона відеоогляд