ПСЖ – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

10 квітня ПСЖ та Барселона відіграють перший матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023-2024. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у Парижі.

У середу, 10 квітня, в Лізі чемпіонів пройдуть два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Центральною буде гра у Парижі, де ПСЖ протистоятиме Барселоні, пише 24 канал.

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Луїс Енріке проти колишньої

Парижани непогано йдуть по сезону після приходу Луїса Енріке. Іспанець зарекомендував себе у Барселоні (2014-2017) та своїй збірній (2018-2022), а тепер намагається досягти успіху у Франції.

ПСЖ посів друге місце у непростій групі ЛЧ з Боруссією Дортмунд, Міланом та Ньюкаслом, а в 1/8 фіналу без проблем пройшли Реал Сосьєдад. В чемпіонаті у парижан все спокійно – впевнене перше місце з відривом у 10 балів від Бреста.

Що стосується Барселони, то вона більш впевнено йшла по сітці Ліги чемпіонів. Група з Порту, Шахтарем та Антверпеном була виграна, а в 1/8 фіналу був вибитий Наполі. А ось у чемпіонаті підопічні Хаві поки другі і відстань від Реала складає аж 8 очок.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч ПСЖ – Барселона на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Барселона. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.