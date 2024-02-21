Попри гол колишнім: Боруссія не змогла обіграти грізний ПСВ в Лізі чемпіонів

Дортмундська Боруссія їхала в Ейндховен у статусі аутсайдера в грі проти ПСВ. Тим не менше, команди видали рівний матч та перенесли вирішення переможця на зустріч в Німеччині.

ПСВ – Боруссія Дортмунд 1:1

Голи: Де Йонг, 56 (пен) – Мален, 24.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 проходять перші матчі 1/8 фіналу. У вівторок, 20 лютого, віцечемпіон Німеччини Боруссія Дортмунд зіграла на виїзді проти ПСВ, пише 24 канал.

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Рівна гра в Ейндховені

Дортмундці переживають непростий період та можуть навіть не потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон. З іншого боку підопічні Терзича востаннє програвали ще на початку грудня.

Але у звітному матчі фаворитом був саме ПСВ. На це впливав домашній статус гри, а також неймовірна форма ейндховенців, які в чемпіонаті лише двічі зіграли внічию та жодного разу не програли.

Саме на боці господарів і була ігрова ініціатива, проте Боруссія частіше била по воротах суперника. Зрештою саме німці вийшли вперед всередині першого тайму.

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Як забивались голи

Після перехоплення м'яча перед карним майданчиком Забітцер вивів Малена на ударну позицію і той прошив кіпера у ближній кут. Доньєлл відмовився святкувати гол у ворота колишнього клубу. ПСВ зміг все ж відновити паритет після перерви.

Хуммельс скосив у власному майданчику Тільмана, а Де Йонг реалізував пенальті. В подальшому жодна з команд не володіла явною перевагою, тому суперники довели гру до нічиєї (1:1). Доля путівки у чвертьфінал визначиться у Дортмунді 13 березня.