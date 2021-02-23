Проєкт футбольного клубу Шахтар отримав нагороду від УЄФА

Український фонд Shakhtar Social Foundation отримав срібну нагороду UEFA Grassroots Awards за роботу в напрямку розвитку масового футболу в номінації "Кращий професіональний клуб 2020 року".

Shakhtar Social Foundation – некомерційний фонд, створений ФК Шахтар у 2018 році для реалізації соціальних та благодійних проєктів клубу, а також для розвитку масового дитячого футболу в Україні.

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Почесне друге місце в номінації "Кращий професіональний клуб" отримав проєкт фонду під назвою "Давай, грай!". Цей проєкт виконує не лише спортивно-освітню, а й соціально-інклюзивну функцію, створюючи дітлахам умови для нормального життя за допомогою футболу.

Щорічну премію UEFA Grassroots Awards започатковано 2010 року. Щороку УЄФА присуджує нагороди людям та проєктам, які гарантують, що кожна людина, незалежно від її віку, здібностей, статі або походження, може грати у футбол у безпечному середовищі. Це – ключова мета Програми масового футболу УЄФА. Категорія "Кращий професіональний клуб" з'явилася лише минулого року. Отже, український фонд Shakhtar Social Foundation став її номінантом уже на другий рік існування нагороди.