Провідні ліги Європи постали проти рішення проводити чемпіонат світу кожні 2 роки
Джерело:EPFL
Провідні футбольні чемпіонати Європи постали проти ідеї проводити чемпіонат світу серед національних збірних кожні 2 роки. Проти змін уже 13 футбольних ліг Європи.
Україна поки не підтримала інші ліги Європи
Асоціація європейських професійних футбольних ліг (EPFL) випустила заяву щодо ідеї проведення чемпіонату світу кожні 2 роки. Наразі Мундіаль відбувається кожні 4 роки.
Дивіться також Відбір на ЧС-2022: результати матчів 8 вересня
Проти ініціативи виступили:
- професійні ліги Англії, включаючи АПЛ;
- іспанська Ла Ліга;
- німецька Бундесліга;
- італійська Серія А;
- французькі Ліга 1 та Ліга 2 Франції;
- прем'єр-ліга Росії;
- вищі ліги Португалії; Швейцарії, Швеції, Данії, Румунії та Польщі.
"Ліги рішуче і одностайно виступили проти будь-яких пропозицій про проведення чемпіонату світу кожні два роки. Ліги працюватимуть разом з іншими сторонами з метою не допустити прийняття односторонніх рішень футбольними керівними органами. Такі рішення завдадуть шкоди національним турнірам, які є основою нашої індустрії і мають першорядне значення для клубів, гравців і вболівальників по всій Європі і в усьому світі.
Нові змагання, оновлення або розширення турнірів клубів і збірних як на континентальному рівні, так і на глобальному, не є розв'язанням поточних проблем нашої гри з урахуванням і без того перевантаженого календаря.
Футбольний календар вимагає узгодження всіма зацікавленими сторонами й може бути тільки результатом тонкого балансу клубного футболу й футболу збірних, а також національного та міжнародного клубного футболу", – йдеться у заяві асоціації.
Що відомо про реформу чемпіонату світу
- Ідею проводити чемпіонат світу серед збірних кожні два роки озвучив глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер.
- Француз вважає, що після такого рішення кількість матчів не збільшиться. Передбачається, що після фінальних стадій турніру буде обов'язковий період відпочинку до 25 днів.
- Ідея Венгера зустріла супротив серед провідних чиновників та футбольних функціонерів. Зокрема, президент УЄФА Александер Чеферін негативно ставиться до нововведення.
- Пропозицію розкритикував глава Ла Ліги Хав'єр Тебас, який зазначив, що клуби "змушують відмовлятися від гравців, які не можуть виступати за тих, хто їм платить...".
- Виконавчий директор Манчестер Сіті Ферран Соріаноа заявив, що для втілення ідеї Венгера банально немає місця у календарі. Він зазначив, що футболісти не зможуть грати ще більше матчів.
- Футболіст Барселони та збірної Іспанії Серхіо Бускетс звернув увагу на те, що думка гравців нікого не цікавить.