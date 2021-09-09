Провідні ліги Європи постали проти рішення проводити чемпіонат світу кожні 2 роки

Провідні футбольні чемпіонати Європи постали проти ідеї проводити чемпіонат світу серед національних збірних кожні 2 роки. Проти змін уже 13 футбольних ліг Європи.

Україна поки не підтримала інші ліги Європи

Асоціація європейських професійних футбольних ліг (EPFL) випустила заяву щодо ідеї проведення чемпіонату світу кожні 2 роки. Наразі Мундіаль відбувається кожні 4 роки.

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Проти ініціативи виступили:

професійні ліги Англії, включаючи АПЛ;

іспанська Ла Ліга;

німецька Бундесліга;

італійська Серія А;

французькі Ліга 1 та Ліга 2 Франції;

прем'єр-ліга Росії;

вищі ліги Португалії; Швейцарії, Швеції, Данії, Румунії та Польщі.

Української Прем'єр-ліги в опублікованому асоціацією списку немає.

"Ліги рішуче і одностайно виступили проти будь-яких пропозицій про проведення чемпіонату світу кожні два роки. Ліги працюватимуть разом з іншими сторонами з метою не допустити прийняття односторонніх рішень футбольними керівними органами. Такі рішення завдадуть шкоди національним турнірам, які є основою нашої індустрії і мають першорядне значення для клубів, гравців і вболівальників по всій Європі і в усьому світі.

Нові змагання, оновлення або розширення турнірів клубів і збірних як на континентальному рівні, так і на глобальному, не є розв'язанням поточних проблем нашої гри з урахуванням і без того перевантаженого календаря.

Футбольний календар вимагає узгодження всіма зацікавленими сторонами й може бути тільки результатом тонкого балансу клубного футболу й футболу збірних, а також національного та міжнародного клубного футболу", – йдеться у заяві асоціації.

Що відомо про реформу чемпіонату світу

Ідею проводити чемпіонат світу серед збірних кожні два роки озвучив глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер.

Француз вважає, що після такого рішення кількість матчів не збільшиться. Передбачається, що після фінальних стадій турніру буде обов'язковий період відпочинку до 25 днів.

Ідея Венгера зустріла супротив серед провідних чиновників та футбольних функціонерів. Зокрема, президент УЄФА Александер Чеферін негативно ставиться до нововведення.

Пропозицію розкритикував глава Ла Ліги Хав'єр Тебас, який зазначив, що клуби "змушують відмовлятися від гравців, які не можуть виступати за тих, хто їм платить...".