Провідні країни Європи підтримали відсторонення росіян від світового спорту

Більшість Міжнародних федерацій відсторонили російських спортсменів від світового спорту. Провідні країни Європи наголосили повністю підтримують це рішення.

Країни Європи проти повернення росіян та білорусів

Олімпійські комітети Норвегії, Фінляндії, Швеції, Ісландії та Данії зробили спільну заяву, у якій підтримали недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань.

Її також підтримали спортивні конфедерації Гренландії, Фарерських та Аландських островів.

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В національному олімпійському комітеті Фінляндії наголосили, що повернення представників росії та білорусі до міжнародної арени є неприпустимим.

"Північні олімпійські комітети, Паралімпійські комітети та спортивні конфедерації вважають вторгнення росії в Україну грубим порушенням міжнародного права.

Російська агресія в Україні посилюється. У цих умовах відкритися для російського і білоруського міжнародного спорту буде неприпустимим. Ми твердо стоїмо на своїй позиції. Зараз не найкращий час розглядати їх повернення.

Ми закликаємо Олімпійський та Паралімпійський рух та всі міжнародні спортивні організації продовжувати демонструвати солідарність з українським народом та вимагати миру.

Ми повністю підтримуємо рекомендації щодо недопуску до участі всіх спортсменів та офіційних осіб росії та білорусі у міжнародному спорті", – йдеться у повідомленні.

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